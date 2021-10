Imprese: azienda Haier inaugura principale centro europeo di produzione ed export in Turchia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’espansione dell’impianto di produzione ha portato a una nuova piattaforma per tutte le asciugatrici di dimensioni standard, nonché a un nuovo reparto per migliorare le prestazioni, soprattutto per i modelli a pompa di calore, e a nuove e migliori caratteristiche e componenti del prodotto. Tutti i prodotti offriranno una connettività avanzata attraverso l’app hOn, l’ecosistema abitativo per elettrodomestici intelligenti in grado di connettere tutti i prodotti dei brand Haier Europe – Candy, Hoover e Haier – e volto a semplificare e migliorare la qualità della vita. Lo stabilimento per le asciugatrici è costruito su un’area di 190.000 metri quadrati e lo spazio totale dedicato alla nuova fabbrica è di 43.000 metri quadrati. Verranno impiegate circa 900 persone per una capacità totale di 1,5 milioni di unità all’anno. Il nuovo stabilimento per le lavastoviglie, il cui completamento è previsto per giugno 2022, sarà di 35.000 metro quadrati e darà lavoro a circa 700 persone per una capacità totale di 1 milione di unità all’anno. (Res)