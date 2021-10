Romania: sottosegretario Finanze, siamo preparati ad attuare i progetti previsti nel Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania è pronta ad attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), in modo da non accumulare ulteriori ritardi, nonostante la situazione politica attualmente in corso. Lo ha detto il segretario di Stato presso il ministero delle Finanze, Alin Chitu, alla conferenza "Banking Forum by Financial Intelligence". "Domani c'è la riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti nell'Unione europea (Coreper) in cui sarà approvato il Pnrr. Il 28 ottobre si terrà l'Ecofin in cui verrà approvato il nostro piano, e all'inizio di novembre otterremo l'approvazione del Consiglio. Dal punto di vista delle approvazioni, ci stiamo avvicinando all’obiettivo finale. Ora tocca ai passi che dovremo compiere nel prossimo futuro. Abbiamo costruito due piani: uno in cui avremo un governo con pieni poteri e un altro in cui non avremo un governo con pieni poteri. Si tratta di quattro cose essenziali: una decisione del governo che approverà il Pnrr, da qualche parte all'inizio di novembre, e poi avremo bisogno di tre atti normativi, o attraverso una procedura d'urgenza o attraverso una legge che adotterà il meccanismo finanziario, i prestiti e le sovvenzioni”, ha detto Chitu. (segue) (Rob)