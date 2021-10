India: disastri naturali costati 87 miliardi di dollari l’anno scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I disastri naturali sono costati all’India 87 miliardi di dollari l’anno scorso. Lo rivela l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) nel suo ultimo rapporto “State of the Climate in Asia”, pubblicato oggi, in vista della Cop26, la Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in programma a Glasgow, nel Regno Unito, dal 31 ottobre al 12 novembre. L’India è al secondo posto in Asia per perdite economiche, dopo la Cina (238 miliardi di dollari) e prima del Giappone (83 miliardi di dollari). La prima causa di danno economico è la siccità, che precede le inondazioni.(Inn)