Terremoto: dalla Regione Lazio altri 3 milioni per investimenti produttivi in area cratere

- La giunta regionale del Lazio ha approvato oggi l’aumento della dotazione del bando “Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016”, che concede contributi a fondo perduto per le imprese che realizzino o abbiano realizzato investimenti produttivi nell’area del cratere sismico a partire dal 24 agosto 2016. Il provvedimento – proposto dall’assessore per lo Sviluppo economico del Lazio, Paolo Orneli, di concerto con il vicepresidente e assessore al Bilancio, Daniele Leodori, e con l’assessore al Lavoro, Claudio Di Berardino – stanzia 3 milioni di euro a valere sul Por-Fesr 2014-2020, che si aggiungono ai 4,8 milioni di dotazione originaria del bando. Varato nel 2018 con risorse nazionali previste dall’articolo 20 del Decreto legge 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), il bando offre contributi a fondo perduto a imprese di tutti i settori per coprire fino al 50 per cento dei costi di ogni investimento realizzato (purché questo sia compreso tra un minimo di 20 mila euro e un massimo di 1,5 milioni di euro). (segue) (Com)