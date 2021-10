Terremoto: dalla Regione Lazio altri 3 milioni per investimenti produttivi in area cratere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo stanziamento sarà utilizzato per finanziare varie decine di domande presentate dalle imprese localizzate nei 15 Comuni del reatino colpiti dal sisma (Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Posta, Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri). “Abbiamo voluto reperire nuove risorse per riuscire a dare risposta positiva ai numerosi progetti di investimento che non si era riusciti a finanziare finora – hanno dichiarato gli assessori Orneli e Di Berardino – Questo per riuscire a dare a quel territorio, martoriato dal terremoto e poi messo in difficoltà dalle conseguenze della pandemia del Covid-19, le risposte che giustamente attende dalle istituzioni. Ma non vogliamo fermarci qui: nei prossimi anni realizzeremo interventi per il rilancio dell’intera provincia di Rieti. E’ per questo che stiamo realizzando, in collaborazione con Unioncamere Lazio, uno studio denominato Piano strategico Rieti 2030, per l’elaborazione e lo sviluppo di azioni mirate per il rilancio del territorio, orientate in particolare a sviluppare redditività di impresa, internazionalizzazione, innovazione e green economy. Grazie anche alle risorse previste dalla nuova programmazione europea 2021-2027 e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza doteremo questo territorio di infrastrutture materiali e immateriali necessarie allo sviluppo socioeconomico e richiameremo capitale umano qualificato attraverso il potenziamento dell’offerta formativa del Polo Universitario di Rieti. Dopo anni di difficoltà, amplificate dalla crisi pandemica, è il momento della ripartenza, senza lasciare indietro nessuno”. (segue) (Com)