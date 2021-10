Terremoto: dalla Regione Lazio altri 3 milioni per investimenti produttivi in area cratere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo nuovo investimento sul territorio colpito dal sisma vuole favorire un tessuto economico che, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, tra conseguenze del terremoto prima e della pandemia poi, si continua a dimostrare dinamico e propositivo. Sono molti i progetti di innovazione e tanti provengono da giovani donne e uomini che non intendono lasciare la loro terra. Con il Pnrr sono in arrivo altre risorse che contribuiranno a risollevare e rilanciare le aziende con importanti ricadute sulla vita di tutti i cittadini. Vanno premiate le imprese resilienti, ossatura dell’economia locale e regionale, promessa per il futuro nostro e soprattutto delle giovani generazioni”, conclude il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. (Com)