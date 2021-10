Sardegna: flop dell'effetto certificato verde obbligatorio, solo 4500 prime dosi di vaccino in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 4501 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Sardegna la scorsa settimana, mentre sono 671 ieri su un totale di 1226. Un numero inferiore a quello che ci si attendeva con l'introduzione del certificato verde obbligatorio sul posto di lavoro. I dati nazionali confermano che l'effetto green pass è ben lontano dal dare i suoi effetti: ieri su 1.031.449 certificati verdi scaricati, ben 907.781 sono stati ottenuti grazie al risultato negativo del tampone. In ogni caso la Sardegna, che registra da giorni pochissimi casi di positività al Covid, è comunque la quarta regione per numero di dosi somministrate in base alla popolazione: oltre 154mila ogni 100mila abitanti. (Rsc)