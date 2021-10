Fiuggi: Battisti, bene interesse Frosinone calcio per impianti Capo i Prati, grazie Stirpe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La manifestazione d'interesse da parte del Frosinone Calcio, a cura del presidente Maurizio Stirpe, per l'utilizzo degli impianti sportivi di Capo i Prati, a Fiuggi, è una splendida notizia per la città. Sono assolutamente a favore di questo progetto, che prevede importanti investimenti economici per il rilancio e la riqualificazione delle strutture. Come Regione Lazio, siamo a completa disposizione per velocizzare e favorire una manifestazione di interesse che, appena concretizzata, avrà ripercussioni molto positive sul tessuto economico, sociale e sportivo di Fiuggi". Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Istituzionali. (segue) (Com)