Fiuggi: Battisti, bene interesse Frosinone calcio per impianti Capo i Prati, grazie Stirpe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Frosinone Calcio - prosegue - è una splendida realtà italiana che da anni, oltre a raggiungere ragguardevoli risultati sportivi, è divenuta un modello perché tra le prime società a dotarsi di un impianto di proprietà. Una società che continua a investire sul territorio grazie alla caparbietà del presidente Stirpe. A Fiuggi, nel progetto complessivo, sono previsti investimenti impiantistici anche per altre discipline sportive, così che la città termale possa diventare un vero e proprio luogo aperto a tutte le attività. Si tratta di un'occasione davvero straordinaria per tutte le strutture alberghiere e le Istituzioni dovranno lavorare assieme per coglierla in pieno". (Com)