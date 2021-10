Camera: domani audizione Sovrintendenti Arena Verona e San Carlo Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 27 ottobre alle ore 9:30, la commissione Cultura della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche, svolge l'audizione, in videoconferenza, della Sovrintendente dell'Arena di Verona, Cecilia Gasdia. Alle 14:15 svolge l'audizione, in videoconferenza, del Sovrintendente del Teatro di San Carlo di Napoli, Stéphane Lissner. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)