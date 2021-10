Azione: Calenda, fronte della serietà contro populisti e sovranisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non si costruisce un modello di fare politica molto retto, oltre che serio, coerente, ho l’impressione che i sovranisti e i populisti vinceranno sempre”. Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, nel corso di una conferenza stampa presso l’Associazione stampa estera di Roma. “Se Azione non arriva al 10 per cento” e non spinge Pd e Forza Italia, "questo non sarà possibile", ha chiarito Calenda. “Questo lavoro non è contro nessuno. La differenza tra destra e sinistra è stata sostituita dalla differenza tra populismo e serietà”, e questo ha preso “parte della destra, dei 5 stelle e anche del Pd”. Questo modello di politica esce dalla dinamica “contro”, per cui si sta insieme contro qualcuno. “Così è morta Forza Italia e così si è indebolito il Pd. Per non aver costruito un programma contro il populismo”, ha spiegato il leader di Azione. (Rin)