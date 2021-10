Migranti: Berlusconi, Ue affronti grande piano Marshall per l’Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema delle migrazioni "non si risolve costruendo muri ma al contrario condividendo scelte di rigore, di accoglienza e di fermezza secondo i casi". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, partecipando via Zoom alla riunione del gruppo degli eurodeputati di Forza Italia - Ppe al Parlamento europeo per poi rilanciare il grande piano Marshall per l’Africa, "del quale parliamo da tanto tempo, è un progetto così ampio che solo l’Europa ha la dimensione per affrontarlo. Così come la stabilizzazione della sponda Sud del Mediterraneo, dei paesi sub-sahariani, del Medio Oriente", ha aggiunto. (Rin)