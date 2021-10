Sardegna: no al certificato verde, scioperano i lavoratori del Teatro Lirico di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- No al certificato verde. Per protesta contro l'obbligo di green pass, il sindacato autonomo Libersind-ConfSal ha proclamato per domani, mercoledì 27, e giovedì 28 ottobre lo sciopero dei lavoratori del Teatro Lirico di Cagliari. Alla base della protesta, si legge in una nota, "il mancato accoglimento delle richieste avanzate alla Fondazione Teatro Lirico nel quadro della vertenza avviata in merito alle conseguenze dell'entrata in vigore del decreto legge 127". Il sindacato ha anche annunciato ulteriori 50 ore di sciopero sino al 31 dicembre. (Rsc)