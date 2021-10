Camera: domani audizioni su piano per transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 27 ottobre, la commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di piano per la transizione ecologica svolge audizioni informali, in videoconferenza: ore 13:30, Fridays for future Italia, Greenpeace, Isde, Kyoto Club, Legambiente, WWF e Youth4Climate; ore 14:30, Associazione nazionale costruttori edili (Ance) e Utilitalia; ore 14:50, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea); ore 15:10, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)