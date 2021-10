Covid: Berlusconi, serve sforzo Ue e Usa per popoli ancora non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la situazione della pandemia in Italia "consente un cauto ottimismo, pur con molti elementi di preoccupazione, lo scenario mondiale invece è ancora molto grave. Senza uno sforzo generoso che solo l’Europa e gli Stati Uniti insieme possono mettere in campo, per vaccinare i popoli del mondo che ancora non hanno potuto farlo, il Covid non verrà mai battuto definitivamente e prima o poi tornerà con forza anche da noi". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, partecipando via Zoom alla riunione del gruppo degli eurodeputati di Forza Italia - Ppe al Parlamento europeo. "E' una questione di generosità - doverosa per noi cristiani - e di interesse nazionale allo stesso tempo", ha aggiunto. (Rin)