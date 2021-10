San Siro: Sala, c'è possibilità mediazione, quando troveremo soluzione l'annunceremo insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla vicenda dello stadio di San Siro c'è una possibilità di mediazione, Comune e squadre si rivedranno già in settimana. Non mi esprimo di più perché credo che sarebbe un errore cominciare a lasciare intendere mezze cose, quando troveremo una soluzione e mi auguro che la troveremo, ci metteremo la faccia insieme, io dal lato Comune e le due squadre e spiegheremo ai cittadini cosa si può e vuole fare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di "Bookcity" al Piccolo teatro di Milano parlando con i giornalisti dell'incontro avvenuto ieri a Palazzo Marino con i rappresentanti di Inter e Milan. "Ieri è andata bene - ha spiegato il sindaco - secondo me c'è una possibilità di apertura, di trovare una mediazione". Il problema, ha sottolineato, "è di mediazione tra la comprensibile necessità delle squadre di avere un impianto nuovo e la mia necessità di fare rispettare le regole che ci siamo dati, quindi di avere una costruzione sostenibile". "È un problema di trovare una via di collaborazione - ha ribadito - però credo che ci rivedremo già in settimana, io penso si possa fare. Ovviamente bisogna fare con tutta l'attenzione del caso ed essendo chiari con i cittadini". (Rem)