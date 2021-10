Azerbaigian: inaugurato alla presenza di Erdogan l'aeroporto internazionale di Fuzuli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto internazionale di Fuzuli è stato inaugurato oggi alla presenza dei presidenti di Azerbaigian e Turchia, Ilham Aliyev e Recep Tayyip Erdogan. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa azerbaigiana "Apa", i due capi dello Stato hanno tagliato il nastro per simboleggiare l'apertura dell'aeroporto, costruito nella località riconquistata nell'autunno del 2020 dall'Azerbaigian dopo il conflitto nel Nagorno-Karabakh. Le chiavi simboliche del nuovo aeroporto internazionale sono state presentate ai due presidenti. Erdogan è stato accolto questa mattina in Azerbaigian dal presidente Aliyev dopo l'atterraggio del volo proveniente dalla Turchia proprio nel nuovo scalo di Fuzuli. Secondo quanto annunciato in precedenza, il capo dello Stato turco parteciperà oggi anche alle cerimonie inaugurali dell'autostrada costruita nel distretto di Fuzuli e del progetto "Smart Agropark" che verrà realizzato a Zangilan con il sostegno della Turchia. (Res)