- Sui rifiuti c'è "la bella notizia è che il nuovo sindaco vuole ripulire la città in pochi giorni. È un impegno che Roberto Gualtieri ha detto come prima cosa e noi faremo di tutto per essere al loro fianco". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, interpellato, a margine di un evento nel quartiere di Corviale a Roma, sul commissariamento rifiuti. (Rer)