Ppe: Berlusconi, FI non deve cercare collocazione, siamo in consolidata famiglia Ue

- In questa Europa "noi siamo protagonisti attraverso la nostra partecipazione al Ppe. Questo ha un significato profondo: noi non dobbiamo cercare una collocazione in Europa dentro a gruppi politici eterogenei e compositi, siamo naturalmente parte della più grande e consolidata famiglia politica europea, che orgogliosamente rappresentiamo nel nostro Paese". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, partecipando via Zoom alla riunione del gruppo degli eurodeputati di Forza Italia - Ppe al Parlamento europeo. (Rin)