Ppe: Berlusconi, FI in Europa in famiglia ben distinta da destra

- Forza Italia è in Europa "per collaborare, con la forza delle nostre idee, della nostra esperienza, della nostra credibilità". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, partecipando via Zoom alla riunione del gruppo degli eurodeputati di Forza Italia - Ppe al Parlamento europeo. "Lo facciamo naturalmente nell’ambito della nostra famiglia naturale, il Partito popolare, la grande famiglia dei cristiani liberali, alternativa alla sinistra e ben distinta dalla destra", ha puntualizzato.(Rin)