Speciale difesa: Regno Unito-Grecia, ministri Esteri firmano accordo di cooperazione strategica bilaterale

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias e l'omologa britannica Liz Truss hanno firmato un memorandum d'intesa sulla cooperazione strategica bilaterale. Lo riferisce su Twitter il ministero degli Esteri di Atene, diffondendo le foto della firma del documento. "La Grecia e il Regno Unito aprono un nuovo capito nella loro partnership post Brexit approfondendo la loro cooperazione in un'ampia quota di settori, incluse la politica estera e di difesa", spiegano dal ministero degli Esteri ellenico. . “L’accordo non è semplicemente sulla difesa come quelli con la Francia, gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti, bensì un accordo-quadro che permetterà di intensificare le relazioni della Grecia con un Paese con cui ha lunghi e tradizionali rapporti di amicizia”, ha spiegato il ministro Dendias in un'intervista alla stampa ellenica prima della firma. Il Regno Unito ha avuto “un ruolo chiave nell’indipendenza greca”, “abbiamo combattuto fianco a fianco nella Seconda guerra mondiale”, è un Paese che è “una potenza nucleare e un membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e una forza di garanzia a Cipro”. (Rel)