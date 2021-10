Speciale difeaa: Libano, scontri Beirut, intelligence convoca leader maronita Geagea a testimoniare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader cristiano maronita del partito delle Forze libanesi, Samir Geagea, è stato convocato dalle forze dell’intelligence a testimoniare nel caso relativo agli scontri avvenuti a Beirut il 14 ottobre. Lo rende noto un avviso della direzione dell’intelligence libanese, secondo il quale Geagea è stato convocato mercoledì 27 ottobre presso la sede del ministero della Difesa a Yarze. Lo scorso 22 ottobre, il leader delle Forze libanesi ha dichiarato che non sarebbe comparso davanti al tribunale militare per testimoniare prima della convocazione del capo di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah. Il 14 ottobre sette persone sono state uccise in seguito ad alcune proteste organizzate dai movimenti sciiti di Hezbollah e Amal per chiedere la rimozione del giudice Tarek Bitar, incaricato delle indagini della doppia esplosione avvenuta il 4 agosto 2020 nel porto di Beirut. I due partiti sciiti hanno accusato le Forze libanesi di essere responsabili degli incidenti, avvenuti “sotto il fuoco di alcuni cecchini”, ma Geagea ha negato le accuse. Il leader maronita ha infatti dichiarato di non essere responsabile per la morte delle sette vittime, affermando che i residenti del quartiere si erano semplicemente "difesi" dai "miliziani di Hezbollah che cercavano di entrare nelle loro case". La scorsa settimana, il giudice del tribunale militare Fadi Akiki ha accusato 68 persone di omicidio e tentato omicidio. (Lib)