Speciale difesa: Israele, comandante Aeronautica emiratina assiste a esercitazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell’aeronautica militare degli Emirati Arabi Uniti, il generale Ibrahim Nasser Mohammed al Alawi in Israele per assistere a "Blue flag drill", l’esercitazione militare tra le forze aeree di Tel Aviv e i suoi alleati. Lo rende noto il quotidiano israeliano "The Jerusalem Post". L’alto ufficiale emiratino è stato invitato dal collega israeliano Amikam Norkin ad assistere all’esercitazione militare che vedrà l’impiego di svariati F-35, i jet da combattimento di quinta generazione stealth di cui anche Abu Dhabi vorrebbe dotarsi. È la prima volta che un alto ufficiale delle forze armate emiratine si reca in Israele. "Questo è un giorno storico per i nostri Paesi e per la collaborazione tra le nostre forze aeree", ha dichiarato Norkin. La visita si inserisce nel contesto della normalizzazione dei rapporti tra Emirati Arabi Uniti e Israele (come conseguenza della firma degli Accordi di Abramo da parte del Paese arabo), così come della possibile collaborazione in chiave anti-iraniana tra Tel Aviv e gli Stati del Golfo. (Res)