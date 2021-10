Speciale difesa: Russia-Germania, ministero Difesa russo consegna nota di protesta ad addetto militare tedesco a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa russo ha consegnato una nota di protesta all'addetto militare tedesco a Mosca, in seguito alle parole della ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, sulla necessità di dimostrare alla Russia la propria disponibilità all'uso delle armi, comprese quelle nucleari. Lo ha comunicato il dipartimento militare russo in una nota. Al rappresentante tedesco è stato anche riferito che tali dichiarazioni provocano un aumento delle tensioni in Europa e non contribuiscono alla normalizzazione della situazione. (Rum)