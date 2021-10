Speciale difesa: Russia, ministero Esteri, la Nato rimane focalizzata esclusivamente sul contenimento di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato rimane focalizzata esclusivamente sul "contenimento" della Russia, come confermato dall'ultima sessione del Consiglio dei ministri della Difesa dei Paesi dell'Alleanza atlantica del 21 e 22 ottobre a Bruxelles. Lo ha affermato il ministero degli Esteri russo in una nota pubblicata sul proprio sito, aggiungendo che la Nato, come durante la guerra fredda, continua ad affilare le sue armi per affrontare il "nemico in Oriente". (Rum)