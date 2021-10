Clima: Letta, dare concretezza a giustizia sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Greta se la possono permettere ricchi e non i poveri? La crescita della bolletta energetica è colpa dell'eredità del passato" basata sui carburanti su fossili. Lo ha detto il segretario, Enrico Letta, nella sua relazione di apertura alla direzione del Partito democratico. Il green new deal "sta insieme con il tema di giustizia sociale emerso in modo chiarissimo con la pandemia", occorre "calare un concetto di carattere generale in una situazione concreta che ancora non c'è", ha evidenziato il segretario. (Rin)