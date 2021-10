Energia: Terna, a settembre prosegue ripresa consumi elettrici italiani, superati valori pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di settembre l’Italia ha consumato 27 miliardi di chilowattora di energia elettrica. Secondo le analisi di Terna, si tratta di un valore in crescita dell’1,9 per cento rispetto allo stesso mese del 2020 e superiore del due per cento rispetto al 2019: inoltre, a livello industriale, l’indice Imcei ha registrato una performance positiva dell’8,1 per cento rispetto a settembre di un anno fa, grazie alla crescita di quasi tutti i comparti monitorati. Stando al relativo comunicato stampa, il mese di settembre ha avuto lo stesso numero di giorni lavorativi (22) e una temperatura media mensile superiore di circa 0,4 gradi rispetto allo stesso mese del 2020: il dato della domanda elettrica, destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura, risulta in crescita dell’1,3 per cento. A livello territoriale, la variazione tendenziale di settembre è stata ovunque positiva: +2,9 per cento al Nord, +0,7 al Centro e +0,6 al Sud. In termini congiunturali, il valore ha fatto registrare una flessione dell’1,1 per cento rispetto ad agosto 2021: nei primi nove mesi del 2021, la domanda elettrica in Italia è in crescita del 6,2 per cento rispetto allo scorso anno. (segue) (Com)