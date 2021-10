Energia: Terna, a settembre prosegue ripresa consumi elettrici italiani, superati valori pre-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di settembre, prosegue la nota, la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per circa l’85 per cento con produzione nazionale e per la quota restante dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. In particolare, la produzione nazionale netta (23,1 miliardi di chilowattora) ha registrato una diminuzione del 6,2 per cento rispetto a settembre 2020. Le fonti rinnovabili hanno coperto complessivamente il 31 per cento: in lieve aumento le fonti di produzione geotermica (0,9) e fotovoltaica (0,4), mentre sono in flessione tutte le altre (idrica, eolica, termica). Per quanto riguarda il saldo import-export, la variazione è pari a +100 per cento per un effetto combinato dell’aumento dell’import e una riduzione dell’export. L’indice Imcei di Terna, prosegue la nota, conferma di nuovo il forte incremento dei consumi industriali: in questo contesto positivo si registrano segnali di flessione limitati ai mezzi di trasporto, all’alimentare e alla chimica. Considerati i valori anomali dei consumi elettrici registrati a partire da marzo 2020, prosegue la nota, anche per questo mese Terna “ha ritenuto opportuno condurre un’analisi statistica supplementare prendendo come riferimento l’anno 2019: secondo i dati di Terna, il valore di fabbisogno elettrico di settembre 2021 risulta in aumento del due per cento rispetto a settembre 2019, mentre il valore dei primi nove mesi del 2021 è in flessione dell’1,1 per cento. (Com)