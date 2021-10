Imprese: Amendola, come Europa dobbiamo aver presenti alcune operazioni geopolitiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono operazioni geopolitiche che come Europa dobbiamo aver presenti. Lo ha dichiarato Vincenzo Amendola, sottosegretario agli Affari europei, intervenendo alla presentazione del Rapporto estero Oice 2021. “L’Europa ha investito in un piano pluriennale più di 30 miliardi sui Balcani”, ha affermato Amendola, ricordando che l’Italia è a favore dell’allargamento dell’Unione europea, nonostante i timori ancora presenti. “L’area del sud-est europeo è, per le nostre capacità, una grande opportunità. Così come lo è guardare all’Africa insieme ai nostri partner europei per i grandi investimenti”, ha proseguito il sottosegretario. “Le connessioni che il mercato europeo deve creare non sono solo per ‘reagire’, ma soprattutto per costruire elementi di connessione che trasportino capacità, conoscenze, impresa e soprattutto cooperazione”, ha concluso Amendola, ribadendo che per affrontare questa sfida possiamo basarci sulla forza di un Paese “che è sempre stato all’avanguardia”.(Res)