Energia: Starace (Enel), attuale crisi gas può accelerare transizione energetica Ue

- L'attuale crisi del gas nel mercato europeo ha dimostrato quanto sia forte la dipendenza dell'Unione europea da questo tipo di carburante e può accelerare la transizione energetica del continente. Lo ha dichiarato Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, nel corso di un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano economico russo "Kommersant". Starace ha sottolineato come, secondo le stime dell'Enel, se fossero stati raggiunti gli obiettivi di energia rinnovabile fissati in Europa per il 2030, la volatilità attuale nel mercato del gas sarebbe la metà, aggiungendo che, con l'aumento del volume delle energie rinnovabili, la dipendenza europea dai combustibili fossili, e quindi la volatilità dei prezzi, diminuirà inevitabilmente. (Rum)