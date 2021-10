Imprese: Di Stefano, ingegneria e architettura italiane più presenti sul mercato internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto Oice del 2021 conferma che, nonostante la pandemia, l’ingegneria, l’architettura e la consulenza italiane sono sempre più presenti sul mercato internazionale. Lo ha dichiarato il sottosegretario agli Affari esteri Manlio di Stefano, intervenendo alla presentazione del Rapporto Estero Oice (Organizzazioni di ingegneria e di consulenza) 2021. “Questo è vero nonostante una ovvia contrazione dei ricavi internazionali, una diversa distribuzione del fatturato e della proiezione internazionale delle società di ingegneria”, ha proseguito Di Stefano, constatando l’ottimismo delle società appartenenti all’Oice, le quali “prevedono un rapidissimo ritorno alla situazione pre-pandemica e vedono prospettive di business interessanti negli investimenti infrastrutturali pianificati per ricostruire l’economia nazionale”. Secondo Di Stefano, "digitalizzazione, transizione energetica e nuove esigenze di sostenibilità agiscono in tutto il mondo come un acceleratore dello sviluppo”, mentre l’Italia si posiziona “davanti a due economie asiatiche particolarmente competitive, ovvero Corea e Giappone, come Paese che porta più società di ingegneria, architettura e consulenza oltre il confine nazionale”. (Res)