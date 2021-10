Sanità: firmata intesa operativa su violenza genere, assessore Lazio "rete di ascolto e protezione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete per la prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e i minori si estende anche ai Comuni del Distretto di Colleferro. È stato sottoscritto questa mattina dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, Giancarlo Amato, e dal direttore generale Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, alla presenza dell'assessore Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, il consigliere regionale Eleonora Mattia e i sindaci del Distretto, il "Protocollo Operativo sulla violenza di genere". "L'obiettivo del protocollo è quello di attuare, in grande sinergia, strategie volte alla promozione di azioni e politiche attive finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e i minori e alla realizzazione di una rete di accoglienza, ascolto, protezione delle vittime di violenza di genere e di quelle in condizioni di particolari vulnerabilità", ha commentato l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (segue) (Com)