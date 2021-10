Sanità: firmata intesa operativa su violenza genere, assessore Lazio "rete di ascolto e protezione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Protocollo va ad ascriversi nell'ambito delle azioni intraprese dalla Procura anche a seguito del Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, siglato a febbraio 2018, con il quale sono stati previsti strumenti – operativi e finanziari – per la realizzazione di strutture da integrare nella Rete in favore delle vittime di violenza. Il protocollo ha visto poi la sottoscrizione nel settembre 2018 da parte del Tribunale di Velletri, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, il Tribunale per i minorenni di Roma, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, la Direzione generale ufficio scolastico Regionale per il Lazio, la Direzione generale Asl Roma 6, la Questura di Roma, il Comando provinciale carabinieri di Roma e i Comuni del circondario del Tribunale di Velletri. (segue) (Com)