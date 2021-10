Sanità: firmata intesa operativa su violenza genere, assessore Lazio "rete di ascolto e protezione" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Territorio della Asl Roma 5, incidente su 70 comuni, ha una doppia competenza, quella della Procura Tivoli e quella della Procura Velletri per il Distretto di Colleferro (9 Comuni). Attivando il Protocollo di Intesa, "si intende dare concretezza operativa per dar vita alla definizione, progettazione e realizzazione di azioni opportunamente integrate realizzando una rete, anche attraverso l'utilizzo di una piattaforma on line, quale collegamento interistituzionale in grado di apprestare tutela ed assistenza alle vittime di violenza di genere in tutte le sue estrinsecazioni e ai minori. Le azioni mirano a individuare le misure di prevenzione e protezione specifiche da adottare all'interno della realtà territoriale con scambio di buone pratiche". (segue) (Com)