Sanità: firmata intesa operativa su violenza genere, assessore Lazio "rete di ascolto e protezione" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel distretto di Colleferro, all'interno dell'Ospedale – spiega il dg della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito - è attivo da dicembre 2020 il Codice Rosa, operativo anche presso il Po di Tivoli. Con la Procura di Tivoli e Asl Roma 5 è operativo il 'Protocollo d'intesa per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere' sottoscritto tra: la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, l'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 5, l'Ordine degli Psicologi del Lazio, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli e la Camera Penale di Tivoli, sottoscritto il 26 novembre 2016. A seguito della sottoscrizione del Protocollo sono stati attivati: Spazio ascolto accoglienza vittime c/o Procura di Tivoli (tre progettualità – 2017/2020 delle quali la prima finanziata, la seconda non finanziata e la terza in itinere); tavolo interistituzionale e formazione del personale aperta al personale sanitario del Distretto di Colleferro. La sottoscrizione di questo Protocollo con la Procura di Velletri, che si ringrazia, ci consente di estendere ed ampliare ulteriormente la rete, di collaborare fattivamente, con maggiore forza e con le competenze di tutti gli altri enti ed istituzioni coinvolti, per combattere il fenomeno della violenza di genere". (Com)