Amministrative: Letta, vinto ovunque, Pd ora sia partito di prossimità e di popolo

- "Abbiamo vinto le elezioni amministrative ovunque. Il voto degli ultimi ballottaggi nelle Regioni a Statuto speciale conferma che non è stata una vittoria episodica" ed è andata "anche al di là delle nostre più rosee aspettative". Lo ha detto il segretario, Enrico Letta, nella sua relazione di apertura alla direzione del Partito democratico. "Abbiamo vinto anche nei collegi uninominali aggiudicandoci così una più forte presenza in Parlamento dove avevamo solo uno dei due collegi", ha evidenziato per poi ribadire: "Noi vinciamo se ci occupiamo della vita degli italiani poi anche di noi stessi. Abbiamo vinto perché siamo tornati in sintonia con il Paese più profondo". Ora occorre "fare del nostro partito il partito della prossimità" per "battere la solitudine" che altrimenti può andare verso "la deriva dell'incontro con i pifferai magici che sappiamo dove finiscono", ha osservato Letta. Il Pd deve tornare ad essere "un partito di popolo con i piedi ben piantati in tutte le frazioni e Comuni del nostro Paese", ha concluso. (Rin)