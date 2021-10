Imprese: transizione energetica, NextChem a Ecomondo con 3 talk su sfide del futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modello di distretto circolare verde di NextChem è da questo punto di vista “una risposta innovativa in quanto consente di ottenere carburanti low carbon per la mobilità pesante e quella leggera, come metanolo, idrogeno, etanolo, mediante la conversione chimica di rifiuti non riciclabili”. Questo cambio di paradigma, prosegue la nota, richiede una nuova convergenza industriale tra filiere diverse: se ne parlerà martedì 27 ottobre dalle 15 alle 16:30, in collaborazione con il think tank di Althesys Was. Alessandro Marangoni, amministratore delegato Althesys, dialogherà insieme a Vincenzo Accurso, Coo di NextChem, con i membri del tavolo Was Roberto Conte, Michele Zilla (Cobat), Elisabetta Perrotta (Fise Assoambiente), Andrea Razzini(Veritas), Massimo Centemero(Cic), Francesco Sicilia (Unirima), Davide De Battisti (Aimag) e Franco Zanata (Contarina). Il 28 ottobre verrà esaminato un caso di studio sui biolubrificanti, partendo dal dossier realizzato dall’Osservatorio nazionale sui biolubrificanti creato da NextChem con la Fondazione Ecosistemi che verrà presentato dal direttore della Fondazione Silvano Falocco e discusso da diversi membri dell’Osservatorio. A Ecomondo sono previste anche partecipazioni di NextChem e Maire Tecnimont ad altri eventi: in particolare Franco Ghiringhelli, Svp Human resources, Ict e Process excellence di Maire Tecnimont, sarà keynote speaker al convegno di Economy del 27 ottobre alle ore 14 “Sviluppo sostenibile e circular economy: imparare a gestire la sostenibilità, la sfida per i manager del futuro”. (Com)