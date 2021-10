Italia-America Latina: Sereni, chiamati ad agire insieme per affrontare sfide globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia e la regione dell’America Latina e dei Caraibi sono chiamate a lavorare e agire insieme per affrontare le sfide globali. Lo ha detto la viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni, parlando in apertura dei lavori della X conferenza Italia-America latina e Caraibi. “Questo appuntamento tradizionale, che realizziamo insieme all’Istituto Italo Latino Americano (Iila) conferisce valore aggiunto alla nostra collaborazione rendendola capace di stare al passo con i tempi. Questa conferenza è dedicata ai temi più cruciali con i quali dobbiamo confrontarci per costruire il futuro post pandemia, caratterizzato da meno diseguaglianze e più sostenibilità ambientale. L’Italia e la regione caraibica sono chiamate ad agire insieme per affrontare sfide globali”, ha detto Sereni.(Res)