Ue: von der Leyen, settore farmaceutico e biotecnologico strategico

- Il settore farmaceutico e biotecnologico è un settore strategico per l'Unione europea. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla presentazione della strategia biofarmaceutica del Belgio. "Quest'anno ha dimostrato perché il settore farmaceutico e biotecnologico è un asset così strategico per l'Ue. Il mondo intero è stato colto di sorpresa dal Covid-19. Ma adesso abbiamo il 75 per cento della popolazione adulta dell'Ue pienamente vaccinata", ha detto. "La campagna di vaccinazione in Europa, una storia di successo, non sarebbe stata possibile senza il Belgio" dove "il nuovo vaccino a m-Rna è stato prodotto per la prima volta su larga scala", ha aggiunto. Von der Leyen ha sottolineato che il Belgio "ha svolto un ruolo chiave nei trial clinici" ed è "il posto da cui l'Ue esporta gran parte dei vaccini in tutto il mondo". La presidente ha ricordato di aver visitato il sito di Pfizer di Puurs, in Belgio appunto, e l'ha definito "una vera corazzata dei vaccini, come molti centri di innovazione biofarmaceutica" nel Paese. (segue) (Beb)