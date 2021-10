Polonia: ministro Clima e Ambiente Kurtyka annuncia dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Clima e dell’Ambiente della Polonia, Michal Kurtyka, ha annunciato le sue dimissioni. Lo ha riferito il portale di informazione “Onet”. “Oggi è il mio ultimo giorno al ministero”, ha dichiarato in conferenza stampa. Interrogato sulle ragioni del suo gesto, Kurtyka ha replicato citando motivi personali. “Gli ultimi due anni sono stati un periodo di lavoro intenso” e “ho avuto l’onore di introdurre progetti strategici per il nostro Paese”, i quali “aumentano la qualità della vita e creano posti di lavoro”, ha detto. “Non ho mai nascosto che la famiglia è per me molto importante”, ha continuato il ministro. Le dimissioni saranno formalmente rassegnate domani, nel giorno in cui ci saranno alcuni cambiamenti in seno alla squadra dell’esecutivo di Varsavia. Dalle fonti di “Onet” risulta che a prendere il suo posto sarà Anna Moskwa. I media hanno evidenziato che Kurtyka è stato incolpato per l’interruzione dei negoziati con la Repubblica Ceca sul futuro della miniera di carbone di Turow. (Vap)