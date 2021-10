India: Kashmir, ministro Interno in visita difende politiche governo su sviluppo e sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il titolare dell’Interno dopo l’abrogazione dello statuto speciale i kashmiri non hanno subito alcuna sottrazione di terra mentre 20 mila giovani hanno trovato un impiego, 30 mila persone sono state elette nei consigli rurali e in altri enti locali rappresentativi, più di 20 mila hanno ottenuto un alloggio. Il rappresentante di Nuova Delhi ha aggiunto all’elenco l’estensione della rete elettrica e di quella stradale nonché le agevolazioni fiscali per le imprese. Shah ha citato anche le politiche per la sanità, dall’estensione della copertura assicurativa alla campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Secondo i dati da lui riferiti, inoltre, 131 mila turisti interni e internazionali hanno visitato il Jammu e Kashmir dal marzo 2020 al marzo 2021. (Inn)