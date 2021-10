Moldova: premier Gavrilita, Gazprom adegui prezzo del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la Moldova abbia avviato il processo di acquisizione di gas naturale da fonti alternative, non rinuncia a negoziare un nuovo contratto con Gazprom. Lo ha detto il capo del governo moldavo, Natalia Gavrilita, all'emittente televisiva "Pro TV Chisinau". La premier afferma che la firma di un contratto vantaggioso per un anno con la società russa sarebbe una soluzione adeguata per la Moldova, che consentirebbe alle autorità di scaglionare l'onere finanziario per i cittadini per un periodo di 12 mesi. Inoltre, Gavrilita afferma che l'acquisto di gas naturale da fonti alternative implica il pagamento del prezzo intero, sia per i cittadini della Moldova che per quelli della regione della Transnistria. Il capo del governo di Chisinau suggerisce che, dato che la Transnistria non paga il prezzo del gas naturale, l'approvvigionamento della regione da fonti alternative venga messo in discussione. Per questo Chisinau insiste sull'idea di prolungare il vecchio contratto con Gazprom, sulla base della precedente formula di calcolo. La premier evita di dire il prezzo su cui insistono i negoziatori moldavi nei colloqui con i rappresentanti di Gazprom, ma ricorda che si tratta di un prezzo "ragionevole". (segue) (Rob)