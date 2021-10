Moldova: premier Gavrilita, Gazprom adegui prezzo del gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo un contratto a lungo termine con Gazprom, un contratto che vada a vantaggio dei cittadini sia della Moldova che della Transnistria. Il contratto di un anno ci consentirebbe di scaglionare i pagamenti durante tutto l'anno, in modo da non avere un prezzo esagerato nei mesi invernali. Per la Moldova, implicherebbe un prezzo inferiore rispetto ai Paesi europei, corrispondente al reddito della popolazione", ha affermato Gavrilita sottolineando che la Moldova dispone delle infrastrutture necessarie per acquistare gas da diverse fonti. "Nel mese di ottobre il nostro Paese ha ricevuto modesti volumi di gas naturale da Ucraina e Romania, quantità che hanno consentito di mantenere la pressione in rete. Non è un problema di accesso, ora possiamo accedere al gas naturale attraverso 4 punti di ingresso sia dalla Romania che dall'Ucraina, sia da sud che al contrario, ma abbiamo un'anomalia sul mercato internazionale, con un prezzo molto alto", ha rilevato la premier. (segue) (Rob)