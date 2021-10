Moldova: premier Gavrilita, Gazprom adegui prezzo del gas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto Iasi-Chisinau è operativo, "abbiamo ricevuto una quantità di gas naturale attraverso questo gasdotto durante questo mese, si tratta di una piccola quantità di bilanciamento della pressione nella rete. La capacità del gasdotto non consente di assicurare l'intero territorio del Paese in inverno. L'Ucraina ci ha offerto 15 milioni di metri cubi di debito, che pagheremo successivamente, quando i prezzi saranno abbordabili", ha aggiunto Gavrilita. A seguito dell'instaurazione dello stato di emergenza, la Commissione per le situazioni eccezionali ha ottenuto la prerogativa di concedere dal bilancio dello Stato l'importo di 80 milioni euro alla società statale Energocom per avviare il processo di acquisto di gas da fonti alternative. Pertanto, Energocom ha firmato un contratto per l'acquisto di un campione di un milione di metri cubi di gas naturale con la società polacca PGNiG. (Rob)