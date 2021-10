Expo 2020: 1,5 milioni di visite alla mostra internazionale in 24 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.471.314 le visite in 24 giorni all'evento internazionale Expo 2020 a Dubai. Lo ha riferito il quotidiano "Al Ain", sottolineando che la Settimana dello Spazio, fra le dieci settimane tematiche organizzate dall'evento, ha contributo ad attirare un gran numero di visitatori, nonché il ricco programma musicale unico e di qualità, comprendente un notevole numero di spettacoli musicali e culturali. I bambini hanno rappresentato circa il 25 per cento del numero di visitatori del sito di Expo 2020 Dubai da quando è stato aperto al pubblico il primo ottobre, attratti da un pacchetto di attività ed eventi pensati appositamente per loro. (Res)