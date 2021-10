Expo 2020: le aziende dell’Estonia puntano il mercato degli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti sono una destinazione importante per le aziende estoni per espandere le proprie attività e operazioni al di fuori del continente europeo. Lo ha affermato il commissario generale del padiglione dell'Estonia all'Expo 2020 Dubai, Daniel Shire, sottolineando l'apprezzamento del suo Paese per gli sforzi del Paese arabo per organizzare un'edizione eccezionale di Expo, in un ambiente sicuro per i partecipanti che mette in mostra le ultime scoperte della mente umana in vari campi. Shire ha affermato, secondo quanto riportato ieri dall'agenzia di stampa degli Emirati " Wam", che Expo 2020 Dubai è una piattaforma globale che riunisce i Paesi del mondo per scambiare opinioni, proposte e per fornire soluzioni alle sfide globali attuali e future, incluso il fenomeno dei cambiamenti climatici, oltre a ridurre le ripercussioni della pandemia di Covid-19, promuovere il commercio internazionale e lo sviluppo umano per creare un futuro prospero per le generazioni future, contribuendo così a migliorare la qualità della vita umana in tutto il mondo. (Res)