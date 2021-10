Expo 2020: Papua Nuova Guinea lancia il suo primo forum sugli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il padiglione della Papua Nuova Guinea ha lanciato il suo primo forum sugli investimenti a Expo 2020 Dubai. Lo ha riferito il quotidiano emiratino in lingua araba “Al Bayan”, affermando che il foro è il primo di una serie di tavole rotonde sugli investimenti che saranno ospitate durante l'Expo 2020 Dubai, con l'obiettivo di presentare il profilo degli investimenti della Papua Nuova Guinea, oltre a promuovere il commercio e il turismo. Il forum ha ospitato una serie di agenzie di regolamentazione in Papua Nuova Guinea, come l'Autorità per la promozione degli investimenti, la Commissione delle entrate interne, l'Autorità per l'immigrazione e la cittadinanza. Il Forum della Papua Nuova Guinea ha ospitato anche Noha Jaheen, proprietaria delle società di Jaheen e fondatore della piattaforma di media digitali Click Media. (Res)