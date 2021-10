Covid: Sileri, contagi in crescita nell’est Europa, variante Delta plus circoscritta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preoccupano i contagi di Covid-19 nell’est Europa, le varianti infatti circolano tra i cittadini romeni che viaggiano e entrano in Italia. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervistato nel programma radiofonico "The Breakfast Club" su Radio Capital. “Per ora la variante Delta plus è circoscritta in Italia”, ha aggiunto il sottosegretario che ha ribadito l’importanza di spingere con i richiami dei vaccini per continuare a circoscrivere eventuali focolai. “Più circola il virus all’interno delle regioni, più è probabile che circolino le varianti”, ha sottolineato Sileri. (Rin)