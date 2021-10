Sardegna: Coldiretti, gravi ripercussioni su pastifici con obbligo etichetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pastifici sardi potrebbero avere delle gravi ripercussioni dalla scadenza, il prossimo 31 dicembre, dell'obbligo di riportare in etichetta l'origine del grano con cui vengono confezionati i prodotti della tradizione pastaia. L'obbligo di scrivere nelle etichette della pasta l'origine del grano è scattato il 14 febbraio del 2018. Il decreto prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia – spiega la Coldiretti – debbano indicare il nome del Paese nel quale il grano viene coltivato e quello di molitura. Una misura che ha portato gli acquisti di pasta con 100 per cento grano italiano a crescere ad un ritmo di quasi 2 volte e mezzo superiore a quello medio della pasta secca, spingendo le principali industrie agroalimentari a promuovere delle linee produttive con l'utilizzo di cereale interamente prodotto sul territorio nazionale. Un trend sul quale rischia però ora di scatenarsi una tempesta perfetta, con la scadenza dell'obbligo dell'origine in etichetta che si aggiunge al caro prezzi determinato dagli aumenti delle quotazioni internazionali del grano, legati al dimezzamento dei raccolti in Canada. Il paese nordamericano è il principale produttore mondiale e fornitore dell'Italia costretta ad importare circa il 40 per cento del grano di cui ha bisogno e dunque particolarmente dipendente dalle fluttuazioni e dalle speculazioni sui mercati. Il tutto nonostante in Canada sia consentito l'utilizzo del glifosato in preraccolta, modalità vietata sul territorio nazionale. Il grano italiano – riferisce la Coldiretti - viene infatti pagato al momento circa il 20 per cento in meno rispetto a quello importato nonostante le maggiori garanzie di sicurezza e qualità, "mentre i nostri agricoltori – ricorda il presidente provinciale di Coldiretti Cagliari Giorgio Demurtas - si trovano a subire questi aumenti che non hanno fruttato neppure un centesimo a chi produce nonostante una crescita di oltre il 60 per cento rispetto ai 27 euro al quintale con il quale lo hanno venduto e adesso anche la beffa di dover fronteggiare l'aumento esponenziale dei costi di produzione legati all'aumento senza fine dei mezzi tecnici utili alla coltivazione: gasolio e concimi, oltre al grano da seme, con il costo della semina letteralmente raddoppiati". (segue) (Rsc)