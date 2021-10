Italia-America Latina: Di Maio, legati da profondi legami storici ed economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia ed America latina sono legate da profondi legami storici, sociali, politici ed economici, da affinità culturali e comunanza di valori. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, intervenendo alla X conferenza Italia-America latina e Caraibi. "Storicamente, l’emigrazione italiana ha assicurato il suo contributo alla costruzione di diversi paesi del continente. Oggi oltre 2 milioni di cittadini italiani vivono in America latina e gli italo-discendenti superano i 40 milioni. Queste comunità, al pari di quelle latinoamericane in Italia, contribuiscono alla vita delle rispettive nazioni di residenza in tutti i campi", ha detto Di Maio. "Sono oltre 200 mila gli studenti di italiano nel continente. L’interscambio commerciale, nonostante la pandemia, ha superato nel 2020 i 20 miliardi di euro e continua a crescere. Oltre 3 mila imprese italiane operano in America latina, per un fatturato di oltre 70 miliardi di euro. I loro investimenti, con uno stock di oltre 33 miliardi di euro, superano quelli che abbiamo complessivamente in Cina, Giappone, Russia e ed India", ha detto il ministro. (segue) (Res)